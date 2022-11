L'horoscope du jeudi 10 novembre 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Certains aspects sont terminés, mais il reste la dissonance Soleil-Saturne, active jusqu'à demain. Elle est symbole de perte, de frustration, de manque et comme Saturne occupe votre secteur des projets et des amitiés, cela fait penser à plusieurs situations différentes : un ami peut vous manquer, un projet peut être annulé (ou remis) et l'un de vos espoirs peut s'avérer vain.

Taureau

2e décan, vous ne pouvez pas zapper la dissonance entre le Soleil et Saturne, active jusqu'à demain. Plusieurs interprétations sont possibles : vous êtes actuellement sans emploi et cela vous manque beaucoup, vous avez des soucis à cause d'un parent dont la santé n'est pas bonne, ou encore vous déprimez parce que rien ne va dans le sens de votre désir (né autour du 9/5 plus précisément).

Gémeaux

Avec la Lune dans votre signe, on pourrait penser que vous allez remonter le moral des autres... Mais non, vous serez atteint vous aussi par la morosité ambiante, liée à la dissonance entre le Soleil et Saturne. Quelque chose vous ennuie, vous prend la tête, vous tourmente, mais bien sûr chacun à son niveau. En outre, cela peut se révéler positif et accentuer votre sens des responsabilités (2e décan).

Cancer

La conjoncture du jour (dissonance Soleil/Saturne) peut être associée à un net refroidissement. Toutefois, cela peut s'entendre de plusieurs manières ! Vous pouvez avoir froid parce que la météo n'est pas bonne, mais il peut aussi y avoir un froid dans vos relations - et même dans les relations internationales. Choisissez, en fonction de vos préoccupations du moment.

Lion

C'est encore le 2e décan qui reçoit une dissonance aujourd'hui, celle du Soleil et de Saturne. Elle vous oblige à être patient et surtout à réfléchir à ce que vous voulez faire dans l'avenir (Uranus est également en cause et c'est elle qui le gère). Il n'y a pas urgence, mais il est important que vous prépariez un plan B, au cas où une porte se fermerait d'ici fin mai 2023.

Vierge

L'actuelle dissonance entre le Soleil et Saturne peut jeter un petit froid, très passager, dans votre relation avec l'un/e de vos collègues. N'en prenez pas trop ombrage et demandez-vous plutôt si vous n'avez pas été un peu sec/sèche avec cette personne... L'aspect dont je vous parlais hier peut en effet être perçu de cette manière par vos interlocuteurs.

Balance

En principe vous ne devriez pas avoir de souci, même si le Soleil du Scorpion est en dissonance avec Saturne. Et si vous en avez un malgré tout, il sera très occasionnel et probablement lié à la thématique du Scorpion, c'est-à-dire (pour la Balance), à vos finances. N'en faites pas une affaire d'état s'il vous manque quelques euros pour boucher un trou, cela se fera automatiquement d'ici peu.

Scorpion

Hélas, le Soleil est en dissonance avec Saturne depuis quelques jours et jusqu'à demain. Si Saturne était positive dans votre thème natal, vous n'en aurez pas d'écho, ou à peine, sinon vous risquez de vous sentir isolé, mal aimé, ou alors affaibli, manquant de forces. Votre statut professionnel peut aussi vous tourmenter, votre sentiment (réel ou non) étant que vous êtes mal considéré.

Sagittaire

Il n'est pas sûr que la dissonance Soleil-Saturne corresponde à une situation particulière pour votre signe. En revanche, elle peut avoir un impact social, et donner l'impression qu'une situation problématique n'avance pas, ou même qu'elle s'installe. Si jamais vous ressentez cet aspect sur le plan personnel, c'est que vous vous faites du souci pour quelqu'un de proche.

Capricorne

Le Soleil et Saturne sont en dissonance, mais cela ne devrait pas trop vous chiffonner ! Vous êtes saturnien de naissance et êtes donc habitué aux responsabilités, au sérieux et à la rigueur que demande cette conjoncture. Vous le serez juste un peu plus pendant quelques jours (jusqu'à demain soir). Essayez de ne pas laisser la culpabilité ou la privation diriger vos actes.

Verseau

Vous êtes directement concerné par une dissonance entre le Soleil et Saturne qui dure depuis 2-3 jours et jusqu'à demain, Saturne étant dans votre 2e décan. Si vous êtes né autour du 7 février, vous devez vous sentir bien seul, obligé/e de tout faire par vous-même et fatigué à l'avance par tout ce que vous avez sur le dos. Pour les autres Verseau, vous noterez de simples retards.

Poissons

Étant donné que vous êtes sensible à tout, vous ressentirez la dissonance entre le Soleil et Saturne, sous la forme d'une frustration. Un rendez-vous ou une petite fête annulée, quelque chose dont vous vous faisiez peut-être un plaisir parce que cela vous aurait changé les idées n'est plus d'actualité. C'est, en principe, le seul " dommage " qui peut correspondre à cette froide dissonance.

