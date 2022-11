Le Japon, pour elle, c’était un pays idéal. Elle était revenue émerveillée de son premier voyage à Tokyo en 2013 : "Si tu voyais comme les gens sont disciplinés là-bas, comme les rues sont propres", racontait-elle à son amie Faty.

Tiphaine, c’est la deuxième de la fratrie, sans doute la plus gentille. On l’appelle Titi, Tiphoune, ou Chatoune… Petite, elle a mal vécu le divorce de ses parents, il y a en elle une faille, une fragilité qui peut la rendre têtue et susceptible. "Parfois, on a un peu de mal à parler avec elle, dit son frère Damien. Elle ne sait pas quel sujet aborder ou comment réagir".

La fragilité vient aussi de la maladie : Tiphaine est épileptique. La première crise est survenue à 20 ans, elle enchaîne alors les séjours à l'hôpital, jusqu’à être plongée dans un coma artificiel. Pourtant, pas question de se priver d’un voyage à cause de la maladie. Tiphaine est calme, réservée, prudente… mais profondément déterminée.

Disparue à Nikko

Son esprit libre s'accommode mal des voyages organisés, elle veut être autonome alors elle a renoncé à la Russie, pour une femme seule qui ne maîtrise pas parfaitement la langue, c’est un peu risqué. Mais le Japon lui paraît le pays le plus sûr au monde. Cette fois, elle veut voir plus que Tokyo. Elle a prévu un circuit, sur 17 jours. Une escapade qu’elle a longuement préparé, avec patience, avec passion.

Sa passion l’a donc conduite à Nikko, la "lumière du soleil" en japonais, dans les montagnes au nord de Tokyo. On peut y voir le Tosho-gu, un célèbre sanctuaire shinto du 17e siècle. Et ici et là, délavées par le temps, des affiches signalant la disparition d’une jeune Française… "Tiphaine Véron / 36 ans / Cheveux brun clair, la plupart du temps attachés / Yeux verts / 1m62". La photo est ressemblante, il n’y manque que son grand sourire solaire.

>> Les Voix du crime sont avocats ou avocates, enquêteurs ou enquêtrices, proches de victimes, de suspects ou de coupables. Ces témoins-clefs se confient au micro des journalistes de RTL. Des témoignages inédits, qui apportent un éclairage nouveau sur la justice et les grandes affaires criminelles d’aujourd’hui.

Deux fois par mois, l'une de ces Voix du crime nous raconte son point de vue sur une affaire criminelle. Un podcast RTL.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info