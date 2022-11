INFO RTL - Michel Sardou va remonter sur scène pour une dernière tournée

En automne 2017, Michel Sardou lançait son ultime tournée "de remerciements", intitulée La Dernière Danse. "Je crois que j'ai fait suffisamment mon boulot, je ne vais pas chanter Je vais t'aimer jusqu'à 83 ans", assurait le chanteur sur RTL. Plus de 400.000 spectateurs étaient venus l'applaudir au cours de 82 dates. La tournée s'était achevée le 12 avril 2018 à la Seine Musicale. Le soir de cette "dernière", Michel Sardou avait dit, après avoir savonné sur Les lacs du Connemara : "Vous y croyez-vous, cela fait 1.000 ans que je la chante et je la rate le soir de mes adieux ! Il est temps que j'arrête". Il disait alors vouloir se consacrer au théâtre et préparer une autobiographie (Je ne suis pas mort... je dors ! publiée en mai 2021).



Mais le chanteur, qui fêtera ses 76 ans, a changé d'avis et va reprendre son micro. RTL confirme le retour scénique surprise de l'une des plus grandes stars de la chanson française.

Cette fois-ci, Michel Sardou fera bien - en théorie - ses adieux à la chanson... Ce nouveau tour de chant s'intitulera Je me souviens d'un adieu, nom d'une chanson de 1995. Le coup d'envoi sera donné le 3 octobre 2023 au Zénith de Rouen. Puis, Michel Sardou se lancera dans une longue tournée des Zéniths. Il passera ainsi par celui de Lille (les 17 et 18 octobre 2023), Strasbourg (le 22 novembre), Nantes (les 14 et 15 novembre 2023) ou encore Toulouse (le 28 novembre 2023). Son tour de France s'achèvera le samedi 16 mars 2024 dans la plus grande salle d'Europe : Paris La Défense Arena (20.000 places).

Sur le visuel élégant de cette tournée surprise, "SARDOU" est écrit en lettres capitales rouges. Seule sa silhouette, dans l'ombre, apparaît. Michel Sardou fait, à nouveau, confiance à son producteur Thierry Suc. Le chanteur commence à réfléchir aux contours précis du concert. Son complice Pierre Billon ou son directeur musical Jacques Veneruso ont nié - auprès de RTL - être de la partie.

La billetterie pour cette ultime tournée, que le chanteur officialisera dimanche 13 novembre au 20h de France 2, ouvrira lundi 14 novembre à 10h.

