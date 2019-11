publié le 27/11/2019 à 07:15

Lorsque l’on prend de l’âge, c’est inévitable des cheveux blancs apparaissent dans notre chevelure. En moyenne, les premiers s’invitent vers l’âge de 40 ans. Sauf que nous ne sommes pas tous égaux face à ce phénomène. Certains ont leurs premiers cheveux blancs vers 18 ans et d’autres pas avant 80 ans.

Mais pourquoi nos cheveux blanchissent avec le temps ? Pour tout comprendre, il faut se plonger au cœur de notre épiderme au niveau du cuir chevelu. À la surface de notre crâne et à la racine de chaque cheveu, il y a un follicule pileux. Dans celui-ci, on trouve des mélanocytes qui fabriquent une substance appelée mélanine. Cette substance est un colorant extrêmement puissant. C’est elle qui va donner sa couleur aux cheveux lors de leur pousse.

Le problème, c’est que nous n’avons qu’un stock limité de ces cellules spécialisées appelées mélanocytes. L’activité du follicule pileux est cyclique. Elle se compose d’une phase de croissance, puis d’une phase de sénescence du cheveu.

Pendant la croissance, le cheveu pousse. Puis le cheveu va arrêter de pousser, petit à petit le follicule va vieillir, c’est ce qu’on appelle la phase de sénescence et le cheveu va finir par tomber au bout de 2 à 6 ans. Un nouveau follicule va alors apparaître ; c’est le début d’un nouveau cycle.

Mais à chaque fois qu’apparaît un nouveau cheveu, le follicule va puiser dans les réserves de mélanocytes puisqu’il a besoin pour colorer le cheveu de mélanine. Au bout d’un moment, les réserves de mélanocytes sont épuisées, le cheveu pousse, mais n’est plus coloré par la mélanine, et c’est là qu’il apparaît blanc.

Des cheveux pas vraiment blancs

Contrairement à une idée reçue, nos cheveux blancs, ne sont pas blancs, ils sont en fait transparents ou plus exactement translucides. Un cheveu a la forme d’un tube et quand de la lumière arrive dessus, elle va rebondir dans tous les sens, ce qui va donner l’illusion d’un cheveu blanc.



C’est exactement comme avec de la neige ou du givre nous les voyons blancs alors qu’en fait, ils se composent de minuscules cristaux d’eau congelée translucide, mais avec la lumière, ils nous apparaissent blancs. Voilà donc pourquoi nos cheveux blanchissent avec le temps et pourquoi nous les voyons de cette couleur.



>> E=M6...au carré !, une série scientifique pour vous faire découvrir les facettes insoupçonnées de votre quotidien et vous aider à consommer en toute conscience. Un podcast RTL Originals à retrouver un mercredi sur deux.