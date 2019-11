E=M6... au carré ! Four à micro-ondes : le vrai et le faux des idées reçues

publié le 13/11/2019 à 07:15

Le micro-ondes n’a pas toujours bonne presse. On dit de lui qu’il ferait perdre des vitamines, qu’il changerait la texture des aliments ou qu’il en rendrait d’autre toxiques. Nous allons voir une par une si ces idées reçues sont vraies ou fausses.

Pour comprendre comment le micro-ondes agit pour réchauffer nos aliments, il faut se pencher de plus près sur son fonctionnement. Un four à micro-ondes, c’est tout simplement une boîte métallique dans laquelle on trouve un émetteur et un amplificateur d’ondes électromagnétiques, un petit peu comme des ondes radios.

Mais les ondes émises à l’intérieur du four sont des micro-ondes. Elles ont une fréquence très particulière qui n’est autre que la fréquence de résonance des molécules d’eau. En effet, les molécules vibrent à des fréquences particulières. Les micro-ondes qui se réfléchissent en tous sens dans les parois, dans la cavité métallique du four vont donc faire vibrer les molécules d’eau, et quand des molécules d’eau vibrent, elles s’échauffent jusqu’à ébullition.

C’est ainsi que les aliments se réchauffent. C’est le principe du four à micro-ondes. Tout ce qui contient de l’eau, placé dans la cavité du four, va chauffer sous l’effet de ces micro-ondes.

Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'unique action des micro-ondes est de réchauffer l'eau. C'est l'eau contenue dans l'aliment qui par contact va réchauffer le reste de l'aliment.

Vous comprenez maintenant pourquoi l’idée reçue selon laquelle le four à micro-ondes dénaturerait certaines protéines est fausse. Au contraire, le four à micro-ondes est le mode de cuisson qui préserve le mieux les protéines, les glucides et la plupart des nutriments.

Le micro-ondes préserve les qualités nutritionnelles

Prenons par exemple le cas d’une molécule très sensible à la chaleur, la vitamine C. Si vous cuisez des haricots verts à la vapeur très rapidement dans un four à micro-ondes, cette vitamine C va se dégrader beaucoup moins que si vous cuisez vos haricots verts dans l’eau bouillante. Et c’est d’autant plus vrai que lorsque l’on fait blanchir des légumes dans l’eau bouillante, beaucoup de nutriments vont se retrouver dans l’eau de cuisson, c’est ce que l’on appelle le lessivage.



À l’inverse, cuits à la vapeur au micro-ondes ces nutriments restent à l’intérieur des légumes. Non seulement le micro-ondes ne dénature pas nos aliments, mais il préserve au mieux leurs qualités nutritionnelles.



