Lundi 11 mai nous pourrons quitter nos quatre murs qui nous servaient d'horizon depuis 55 jours, respirer l'air libre, mais va-t-il falloir réapprendre à vivre ? Le déconfinement tant espéré n'est pas un retour à notre vie d'avant et beaucoup sont mêmes angoissés à l'idée de sortir.

"Je crois qu’il faut quand même raison gardée, nous avons beaucoup souffert des contraintes imposées par l'épidémie, par le virus. N'allons pas aujourd'hui inventer une nouvelle maladie qui serait le syndrome post-confinement, qui nous atteindrait obligatoirement parce que tout d'un coup on retrouve une liberté de mouvements", explique Michel Lejoyeux, chef du Service de psychiatrie à l'hôpital Bichat à Paris, sur RTL. "La nouvelle vie à laquelle nous allons être confrontés à, à la fois, des motifs d'inquiétude et des motifs de réassurance (...) On va se réhabituer à la sortie du cocon".

Le déconfinement sera le moment de "refaire un petit point de santé", poursuit Michel Lejoyeux en précisant : "ça va être le bon moment de repartir sur des principes très simples de santé (...) un peu d’exercices physiques, quelques comportements dont on est fier et puis un trait de caractère qu'on a utilisé pendant le confinement : l’altruisme".