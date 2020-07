La météo en France sera chaude et ensoleillée ce mercredi 29 juillet

publié le 29/07/2020 à 06:45

Après quelques orages hier, le temps de ce mercredi 29 juillet sera ensoleillé et chaud au sud et même très chaud en moyenne vallée du Rhône, selon les prévisions de Météo-France. Au lever du jour, le soleil se montrera généreusement, avec cependant quelques nuages des Pyrénées au Massif central et aux Alpes. La grisaille matinale sur le sud de l'Aquitaine apportera quelques gouttes sur le Pays Basque et au piémont des Pyrénées atlantiques.

L'après-midi, les éclaircies l'emporteront en plaine, les nuages se limiteront au relief alpin et pyrénéen et du Massif Central au risque d'apporter quelques ondées l'après-midi. Sur le reste du pays, le temps sera clément après quelques possibles nuages côtiers le matin.

Les températures seront en baisse au nord avec des minimales de 9 à 14 degrés sur une moitié nord du pays, 14 à 19 dans le Sud-Ouest, 18 à 23 dans le sud-est. En revanche, les maximales reviendront à la hausse et afficheront 25 à 31 degrés sur la moitié nord, avec 20 à 24 degrés en bordure de Manche, 30 à 34 dans le Sud-ouest avec 25 à 28 sur le littoral atlantique, et entre 30 et 36 sur le Sud-Est et la Corse, localement 38/39 entre Orange et Avignon.