Covid-19 : qu’est-ce que le plan blanc qui a été renforcé en Île-de-France ?

publié le 08/10/2020 à 13:05

Avec 455 "patients Covid+" hospitalisés en "soins critiques" ce mercredi 7 octobre et plus de 40% des lits occupés par des malades de la Covid-19 en Île-de-France, la région se prépare un "afflux important" de patients. Aussi, Aurélien Rousseau, directeur de l'Agence régionale de santé (ARS) a déclenché le niveau 2 du plan blanc.

"J'ai demandé aux directeurs des établissements de santé de la région de déclencher leur plan blanc pour mobiliser toutes leurs ressources et anticiper les jours à venir", a indiqué sur Twitter Aurélien Rousseau. Cette décision est motivée par "la pression sur les lits de réanimation et d'hospitalisation conventionnelle", a-t-il ajouté.

"L'activation du niveau 2 du plan blanc" a été enclenchée pour "anticiper un afflux important de malades" et "faire de la place" dans les services concernés, a confirmé un porte-parole de l'ARS à l'AFP. Aurélien Rousseau a déjà prédit en début de semaine que le seuil des 50% serait atteint "dans les 15 prochains jours".

2/2 Le système de santé a une mission : prendre en charge tous les malades. Mais on ne peut pas se contenter de dire cela, car une exigence s’impose aussi à chacun de nous : respecter les gestes qui limiteront l’impact de l’épidémie sur l’hôpital et protégeront les soignants. — Aurélien Rousseau (@aur_rousseau) October 8, 2020

Le plan blanc, déclenché en cas de vague épidémique mais aussi en cas d'accident grave ou d'attentat par exemple, permet notamment des déprogrammations afin de réaffecter des lits et du personnel vers les services en crise. Le "plan blanc renforcé" accroît aussi les possibilités de recourir à des intérimaires et permet au besoin de rappeler des personnels en congé et d'ouvrir des lits. Les Hôpitaux de Paris (AP-HP) avaient anticipé en choisissant dès fin septembre de reporter jusqu'à 20 % de leurs opérations chirurgicales.

Le plan blanc entraîne la constitution d'une cellule de crise dans chaque établissement concerné. Comme le précise le ministère de la Santé, le "plan blanc élargi" conduit aussi à une coordination au niveau départemental des moyens à disposition.