Covid-19 en Guadeloupe : contaminations, décès... Le point sur la situation

publié le 01/10/2020 à 12:35

L'Agence régionale de santé (ARS) a communiqué ce jeudi 1er octobre les chiffres de la pandémie en Guadeloupe, l'un des deux territoires français placés en alerte maximale il y a une semaine par les autorités sanitaires, avec Marseille. Selon les indicateurs de circulation du virus Sars-CoV2, celle-ci reste "très active".

La Guadeloupe a enregistré ainsi 1.000 nouveaux cas positifs à la Covid-19 en une semaine, ainsi que 15 nouveaux décès, ont communiqué la préfecture et l'ARS. Si les indicateurs montrent une forme de stabilité, le plateau "est très haut", a affirmé Valérie Denux, directrice générale de l'ARS, lors d'une conférence de presse retransmise en live sur les réseaux sociaux.

La Guadeloupe, placée depuis une semaine en zone d'alerte maximale", reste "très nettement au-dessus du seuil d'alerte, avec un taux d'incidence de 278,07 pour 100.000 habitants", même si ce taux est en "légère diminution par rapport à la semaine" précédente. Le taux de positivité reste stable, à 22,71 %.

Au total, la Guadeloupe compte 5.528 cas de Covid-19 cumulés depuis le début de l'épidémie et 57 décès.

L'état d'urgence sanitaire n'est pas exclu

Du côté des indicateurs positifs, le facteur de reproduction du virus repasse sous la barrière du 1, qui est pour les autorités sanitaires un objectif. Enregistré à 0,92, il est encore pris avec précaution. "Cela doit être pris avec précaution, le facteur de reproduction de la semaine prochaine viendra ou non confirmer cette tendance", indiquent les autorités.

"Il n'est pas impossible que nous passions en état d'urgence sanitaire", a rappelé Alexandre Rochatte, le préfet de Guadeloupe, si le taux d'incidence pour les personnes âgées (291/100.000) et la pression sur l'hôpital se maintiennent.

Car c'est bien la situation des hôpitaux qui préoccupe les autorités. L'activité y est "très intense". Une unité de 37 personnels médicaux militaires est arrivée afin de renforcer les équipes du CHU local. "Nous avons aussi apporté près d'une tonne de matériel", a indiqué à la presse le médecin en chef Jean, qui pilote l'unité médicale de l'Armée, lors de son installation dans une des unités Covid du CHU.

Déjà de fortes restrictions en place

Mercredi, 27 personnes étaient hospitalisées en réanimation, contre 32 dimanche pour un total de 36 lits "Covid" ouverts. Dans un communiqué, l'Union générale des travailleurs de Guadeloupe (UGTG) a déploré "le chiffre catastrophique" de "31 morts en deux semaines" (avec 16 décès enregistrés du 14 au 21 septembre), dénonçant une situation "pas acceptable".



Le préfet a déjà pris plusieurs mesures de restrictions : fermeture des bars et restaurants, interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes dans les lieux publics, accès aux plages restreint, etc...



Une dernière mesure vient d'entrer en vigueur. Pour voyager entre la Guadeloupe, la Martinique et Saint-Martin, il faut dès le 1er octobre présenter un motif impérieux, personnel, familial, de santé ou professionnel.