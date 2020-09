Covid-19 en Guadeloupe : les nouvelles mesures

publié le 24/09/2020 à 23:29

Face à l'aggravation de la crise sanitaire du coronavirus, la Guadeloupe a été placée en "zone d'alerte maximale" et doit faire face à de nouvelles restrictions. Les horaires d'accès "aux plages, aux rivières et plans d'eau" y seront restreints et l'organisation de fêtes privées sera interdite, a annoncé le préfet de l'île, ce jeudi 23 septembre.

En conséquence, "plages, rivières et plans d'eau" ne seront plus accessibles entre 11h30 et 14h30 puis à partir de 19 heures, à compter de ce samedi 26 septembre et ce, "pour une durée de 15 jours", a annoncé le préfet de Guadeloupe, Alexandre Rochatte.

"Le contact tracing permet de voir que les contaminations se font désormais dans la sphère privée", ont indiqué les autorités pour justifier leur décision. En Guadeloupe, les week-ends s'avèrent être riches en pique-niques et rassemblements familiaux sur les plages ou au bord des rivières.