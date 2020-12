Coronavirus : à l’approche des fêtes, les laboratoires pris d’assaut

publié le 16/12/2020 à 12:55

Avant de partir réveillonner en famille, de nombreux Français ont décidé de se faire tester au coronavirus. Résultat, les laboratoires sont pris d'assaut. Depuis plusieurs jours, la demande de rendez-vous a doublé et les files d'attente ne font que s'allonger.

Dans un laboratoire du IXe arrondissement parisien, plusieurs dizaines de personnes patientent. Toutes veulent obtenir un rendez-vous ou de se faire tester directement avant le repas de Noël. "Depuis l'annonce de la date de reprise des déplacements en France, on est passé de 80 individus testés chaque jour à plus de 120. On devrait probablement monter à 150", constate Pierre, le responsable de ce centre.

Un bilan partagé par sa collègue Denise. "La semaine dernière, on avait deux ou trois personnes qui attendaient, là ça n'arrête pas", confie-t-elle. Une situation similaire à celle de septembre dernier. Malgré l'attente, certains privilégient la prudence. Fatiguée et gênée au niveau de la gorge, Adrienne a tenu à prendre rendez-vous "pour ne pas être une bombe à retardement pour ma famille."

En plus du test, les responsables du laboratoire rappellent l'importance de respecter les gestes barrières. Certains, comme Adrienne, choisissent de s'auto-confiner. Après son dépistage, elle part en famille et aura une pièce pour elle seule, jusqu'au repas de Noël.