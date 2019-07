publié le 07/07/2019 à 06:36

Arrivé en France en 2004, le moustique-tigre, ou "aedes albopictus" s'est rapidement développé et est désormais implanté dans 51 départements français. Le moustique-tigre peut transmettre plusieurs virus. Pour y échapper, plusieurs solutions : freiner sa prolifération, se protéger mais aussi réagir après la piqûre.

Afin de savoir si c'est le moustique-tigre est l'auteur de la piqûre, il faut d'abord identifier l'insecte. Il est très petit (moins d'un centimètre) et a des rayures nettes noires et blanches visibles sur son corps. Sa piqûre est également un peu plus douloureuse et démange davantage que celles des autres moustiques. Chez certaines personnes, elle provoque même des boutons plus rouges et plus gros.

Si la piqûre est bien celle du moustique-tigre, pas de panique cependant. S'il est peut être porteur de la dengue ou du virus du chikungunya, cela reste très rare.

Désinfecter rapidement

Pour éviter toute infection, cependant, l'infectiologue du CHU de Strasbourg Stéphane Gayet, interrogé par Le Parisien, recommande de "désinfecter la piqûre dans un laps de temps très court car la charge virale déposée par le moustique met 15 à 30 minutes pour passer dans le sang".