Parmi les conséquences du réchauffement climatique, la fontes des glaces. Ce phénomène, sur lequel les scientifiques alertent depuis longtemps, s'est accéléré. Selon une étude menée par l'université de Leeds, au Royaume-Uni, il a même suivi les "pires scénarios" prévus pour la calotte glaciaire ces trois dernières décennies. La disparition de la glace contribue à la hausse du niveau des océans et menace les régions côtières des quatre coins du monde.

Selon l'étude repérée par Ouest-France et publiée lundi 25 janvier dans la revue The Cryosphère, le taux de fonte des glaces a augmenté de 65% entre 1994 et 2017. Pour mener ses recherches, l'université s'est basée sur des observations satellitaires de la cryosphère, qui comprend les glaciers, les calottes polaires ou encore la banquise.

"Le taux de fonte des glaces sur Terre a sensiblement augmenté au cours des trois dernières décennies, de 800 milliards de tonnes par an dans les années 1990, à 1.300 milliards de tonnes par an en 2017", a indiqué l'université britannique. Au total, ce sont donc 28.000 milliards de tonnes de glace qui ont disparu sur la période étudiée, "l'équivalent d'une couche de glace de 100 mètres d'épaisseur recouvrant tout le Royaume-Uni".

Les zones les plus concernées sont l'océan Arctique avec 7.600 milliards de tonnes et l'Antarctique avec 6.500 milliards de tonnes. Le trio de tête est complété par les glaciers de montagne où 6.100 de tonnes de glace ont disparu.