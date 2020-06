publié le 08/06/2020 à 12:08

Début mai sur RTL, Louis Bertignac expliquait qu'il avait démarré le confinement bien avant la date du 16 mars 2020. "Je suis immuno-déprimé et j'ai eu deux pneumonies l'an dernier [...] et donc, dès qu'il y a eu un mort en France, j'ai commencé vraiment à angoisser", expliquait-il.

Le 7 juin, lors de son passage dans 20h30 : le dimanche, en direct depuis chez lui, le chanteur confie qu'il poursuit son confinement, à cause de "sa santé fragile". "Je suis toujours dans mon antre, je peux passer six mois sans sortir, au contraire ça me fait une super excuse", explique Louis Bertignac, confiné dans sa maison avec son épouse et leur fils.

Il poursuit en expliquant que son médecin lui a "interdit de sortir tant que le virus était là", à cause de "sa santé fragile". "Je préfère ne pas prendre de risque, j'habite la campagne, j'ai une famille adorable, ça s'est très bien passé", explique encore l'artiste.

Sur son compte Facebook, Louis Bertignac a aussi adressé un message à ses fans, le 6 juin. L'artiste prévient qu'il ne pourra pas réaliser de concert en live, comme il l'a fait depuis pendant le confinement, à cause "d'une vague tendinite au poignet droit". "Il n'y a rien de dramatique, mais comme je veux être en forme pour mon marathon du 21 juin [pour ses concerts de la Fête de la musique], j'évite de jouer", résume-t-il avant d'expliquer qu'il jouera un morceau dans 20h30 : le dimanche.