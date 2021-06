Coronavirus : un rapport désigne les TGV comme de possibles clusters

publié le 04/06/2021 à 14:05

Selon un rapport rédigé par l’Inspection du travail, chargée de déterminer la qualité de l’air dans un TGV par le biais de capteurs de CO2, la qualité de l'air serait insuffisante.

Une enquête menée par Mediapart a en effet permit de conclure à un manque de filtration dans les TGV, ce qui n'entraverait donc pas correctement la circulation du coronavirus. Si la société ferroviaire espère accompagner de nombreux voyageurs lors de leurs congés d'été, les informations laissent entendre que les longs trajets et le retrait du masque au moment de manger ou de boire, pourraient devenir problématiques.

Le rapport, adressé le 21 mai à la direction de la SNCF [et à consulter en intégralité sur le site de nos confrères] nous apprend que les capteurs de CO2 ont permis de déterminer le niveau de ventilation rapporté au nombre de personnes dans un TGV, autrement dit la qualité de l’air et le risque de transmission du virus par voie d’aérosol.

Un taux cinq fois plus élevé que le seuil recommandé

Le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) estime que dans les espaces clos recevant du public, il est recommandé de ne pas dépasser les 800 parties par million (ppm), au regard du risque de contamination imputé à l’air ambiant. Or, les relevés effectués par les agents en charge du contrôle du respect du droit du travail, le 12 mai dernier, dans un TGV qui reliait Lyon à Montpellier, sont très préoccupants, relève Mediapart. D'ailleurs, un pic de plus de 4.000 ppm a été enregistré lorsque le train s'est rempli de voyageurs, au niveau de la gare de Valence. Ce qui signifie un taux cinq fois plus élevé que le seuil recommandé.

Lors d'un voyage, la moyenne serait de 1.380 ppm, tandis que des "valeurs supérieures à 800 ppm sur la totalité du trajet, pour les deux points de mesure" ont mis en évidence "un renouvellement d’air insuffisant", ont constaté les agents de la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du Rhône, dans ledit rapport.

Des recommandations pour l'heure ignorées par la SNCF

Dans son rapport, l’Inspection du travail évoque quelques mesures de précaution qui ont été adressées à la direction de la SNCF. L'adoption de celles-ci pourrait contribuer à la baisse du risque de transmission du coronavirus. Des mesures qui auraient déjà dû, pour partie, être mises en place, mais qui n'ont pas été constatées le jour de l'inspection.

Parmi ces recommandations, on retrouve l'instauration d’une jauge, celle d’un système de renouvellement et de filtration efficace de l’air, mais aussi le respect de la distanciation physique entre chaque personne. Pour l'heure, souligne Mediapart, aucune modification de la part de la société ferroviaire n'a été annoncée.