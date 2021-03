publié le 24/03/2021 à 08:38

La lumière au bout d'un très long tunnel... "Aujourd’hui, il est extrêmement difficile de savoir à quel moment on va atteindre l'immunité collective. La difficulté, c'est qu'on n'a pas vraiment le chiffre de l'immunité collective. On avait avancé 60% [de la population immunisée], puis 70% et maintenant on est plutôt aux alentours de 80%... Ça va dépendre aussi de la circulation des variants donc je crois qu'il est très difficile de se prononcer", analyse avec prudence l’infectiologue Odile Launay au micro de RTL.

"Probablement qu'à l'été on va avoir un nombre important de personnes vaccinées. J'espère qu'on aura protégé toutes les personnes fragiles, les plus âgées, mais aussi toutes celles qui ont des maladies chroniques et une proportion bien plus importante de la population", poursuit-elle.

"J'ai vraiment l'espoir que l'été nous permettra de reprendre une vie très proche de la normale grâce à la vaccination même s'il faudra maintenir un grand nombre de précautions comme le masque", a prévenu l'infectiologue de l’hôpital Cochin à Paris et coordinatrice du groupe vaccination prévention de la Société de pathologie infectieuse de langue française