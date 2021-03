publié le 24/03/2021 à 08:12

L’infectiologue Odile Launay, membre du comité vaccin Covid-19 a lancé un appel ce matin sur l'antenne de RTL pour convaincre des personnes âgés de donner un peu de leur temps et de leur sang pour améliorer la recherche scientifique. "Nous cherchons aujourd'hui des personnes pour participer à des essais, en particulier des personnes plus âgées pour avoir des données très fines sur la réponse immunitaire, la réponse-mémoire des personnes plus âgées", a-t-elle déclaré.

"On est aujourd'hui en cours d'étude. Toutes les personnes qui rentrent dans cette étude sont vaccinées. On leur demande seulement de donner un peu de sang pour nous permettre de faire ces études. On a besoin de volontaires de plus de 75 ans, en bonne forme puisqu'ils doivent pouvoir venir dans les hôpitaux. Ils sont suivis ensuite pendant deux ans pour savoir qu'elle sera la persistance de leur réponse immunitaire. Ces études sont réalisées dans le cadre d'un grand projet national qui s'appelle Covireivac. Ces données sont très importantes pour nous pour pouvoir évaluer chacun des vaccins", a poursuivi l'infectiologue.



Sur chaque essai les chercheurs ont besoin de 180 personnes au total, dont 60 ont plus de 75 ans. D'autres études sont également en cours sur des personnes qui ont un système immunitaire dégradé (immunodéprimés par une chimiothérapie par exemple, personnes transplantées, obèses, diabétiques...). "Une cohorte de 10.500 personnes qui sont toutes vaccinées et on va comparer leur réponse immunitaire à celle des gens qui n'ont pas de modifications de leurs systèmes immunitaires", précise Odile Launay qui encore une fois lance un appel auprès des personnes les plus âgées qui sont plus difficiles à trouver ou convaincre.