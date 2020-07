Coronavirus : dernière phase de l'essai clinique d'un vaccin dès le 27 juillet

publié le 15/07/2020 à 02:38

La biotech américaine Moderna a annoncé, mardi 14 juillet, qu’elle entrerait le 27 juillet dans la phase finale de ses essais cliniques pour un vaccin contre le Covid-19. Une annonce qui faite suite à la publication de résultats préliminaires prometteurs.

Déterminante, la phase 3 de l’essai, prévue jusqu’au 27 octobre, fera appel à 30.000 personnes aux États-Unis. La moitié d'entre elles recevront une dose de 100 microgrammes, les autres un placebo. L’objectif premier de cet essai sera de savoir si le vaccin est sûr et prévient l'infection par le SARS-CoV-2. Si une personne est malgré tout infectée, il s'agira aussi de savoir si le vaccin peut prévenir la progression vers des symptômes.

Cette annonce place Moderna dans le peloton de tête de la course mondiale pour un vaccin contre la maladie, qui a infecté plus de 13 millions de personnes dans le monde et fait plus de 570.000 victimes. Elle intervient après la publication mardi dans le New England Journal of Medicine des résultats de la première phase de l'essai de Moderna, d'après lesquels le vaccin expérimental a déclenché des anticorps contre le coronavirus chez tous les participants, au nombre de 45.