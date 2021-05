Coronavirus : quand se faire dépister et quel test choisir ?

publié le 13/05/2021 à 15:27

En ce pont de l'Ascension, nombreux sont les Français qui vont prendre la route et rejoindre leur famille ou amis, afin de profiter d'un week-end de 4 jours. Si c'est le cas il est recommandé de se tester pour savoir, avant d'être en contact avec vos proches, si vous risquez de les contaminer ou non.

Si vous n'avez pas de symptômes et que vous souhaitez vous faire dépister il est conseillé de faire un autotest. Vous les trouverez uniquement en pharmacie. Ils sont très simples d'utilisation. Il suffit de mettre un petit coton tige dans la narine, pas tout au fond du nez comme les tests antigéniques. Le prélèvement est ensuite mélangé avec un réactif et on le glisse dans une petite machine qui donne le résultat.

Si le résultat est positif vous devez immédiatement vous isoler et vous rendre en laboratoire pour réaliser un test PCR de confirmation. Si le résultat est négatif, vous devez malgré tout continuer à appliquer les gestes barrières.

Quand faire un test PCR ou antigénique ?

Vous pouvez demander un test PCR ou antigénique lorsque vous avez des symptômes correspondant à ceux du coronavirus ou si vous avez été exposé à une situation à risque, comme une discussion prolongée sans masque par exemple. Autre cas possible : vous devez rendre visite à un proche vulnérable comme vos grands-parents ou vos parents fragiles.

Dernière situation envisagée, si vous avez été en contact avec une personne testée positive. Dans ce cas vous devez faire un test antigénique et à l'issue de la période d'isolement de 7 jours contrôler si vous êtes positif ou non avec un test PCR ou à nouveau antigénique.