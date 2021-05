Vaccin contre le coronavirus : 3 astuces pour trouver un créneau

publié le 13/05/2021 à 06:27

Une très grande partie de la population française peut désormais recevoir une première dose du vaccin contre la Covid-19. Les inscriptions sont ouvertes, sans condition, pour toutes les personnes de plus de 50 ans, mais aussi pour celles âgées entre 18 et 49 ans qui ont une comorbidité et même pour les mineurs de plus de 16 ans à très haut risque.

Les autres personnes majeures, de moins de 50 ans et sans comorbidité, peuvent elles aussi obtenir une dose, à condition que le créneau soit disponible la veille pour le lendemain. Il n'est donc pas possible, pour elles, de réserver une place à l'avance.

La vaccination sera ouverte à l'ensemble de la population de plus de 18 ans le 15 juin 2021. Pour les impatients, quelques solutions existent pour obtenir en premier les doses restantes de vaccin, malgré une forte demande.

1. Utiliser les plateformes en ligne

Les différents sites de prise de rendez-vous en ligne ont adapté ces derniers jours leur offre aux nouvelles normes de vaccination. Sur Doctolib, par exemple, en rentrant dans la barre de recherche "Vaccination Covid-19" puis en indiquant votre région, une liste de motifs apparaîtra. Parmi eux : "personnes de plus de 18 ans pour les rendez-vous disponibles d'ici demain soir". En cochant les cases, seuls les créneaux auxquels vous êtes éligibles apparaîtront.

Les catégories proposées par Doctolib pour se faire vacciner. Crédits : Capture d'écran doctolib.fr

Des services similaires sont disponibles sur d'autres sites. Sur maiia.com, il est possible de voir les créneaux disponibles le jour même ou dans les trois jours suivants. ViteMaDose, un service qui regroupe les rendez-vous proposés par plusieurs plateformes différentes, a également lancé une nouvelle fonction, "Chronodose". Attention cependant : la demande y est très forte et les créneaux, une fois affichés sur le site, partent souvent en quelques instants seulement.

2. Changer de lieu

Aucune place de disponible dans le centre le plus près de chez vous ? Rien ne vous interdit de vous déplacer. Le ministère de la Santé le confirme sur son site : "Le principe fixé pour la campagne de vaccination est celui du libre choix des personnes quant au département dans lequel elles souhaitent se faire vacciner".

En élargissant son périmètre, on multiplie ses chances d'obtenir un rendez-vous. Une petite condition s'impose cependant : la première et la seconde injection doivent normalement être reçues au même endroit

3. Télécharger une extension pour rafraîchir automatiquement

Sur Doctolib comme sur ViteMaDose, les rendez-vous partent souvent aussi vite qu'ils ne sont affichés. Pour ne pas rafraîchir sa page toutes les quelques secondes, des services existent. Les utilisateurs de Google Chrome peuvent par exemple utiliser Easy Auto Refresh, un service gratuit qui permettra de rafraîchir la page toutes les quelques secondes.



Sur votre téléphone IOS ou Android, l'application Vite Ma Dose permet de recevoir une notification lorsque des places de vaccination sont libres dans le centre de votre choix.