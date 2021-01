Coronavirus : pourquoi l'analyse des eaux usées est essentielle

publié le 12/01/2021 à 08:00

Pour enrayer la pandémie de coronavirus, le gouvernement envisage désormais trois scénarios : couvre-feu partout à 18h, couvre-feu à 18h et confinement le week-end ou confinement généralisé. De fait, les contaminations sont en hausse alors que le variant britannique détecté sur le sol français préoccupe. Les dernières analyses des eaux usées rapportent un rebond épidémique à Marseille et en Île-de-France, rapporte Vincent Maréchal, virologue et co-fondateur du réseau Obepine (suivi du virus dans les eaux usées).

"En Île-de-France, on était sur un plateau et celui-ci s'est infléchi ce qui traduit probablement une recirculation du coronavirus plus active depuis le début du mois de janvier. On s'y attendait en raison de la période des fêtes un peu critique", détaille Vincent Maréchal, tout en rappelant que pour l'instant le taux de circulation du variant britannique "reste relativement faible".

"On retrouve donc le virus dans les eaux usées : le retour du virus dans les eaux usées peut précéder de trois semaines les autres indicateurs épidémiologiques, notamment le taux de positivité", explique le virologue. Selon lui, ces analyses permettent d'avoir une certaine avance et de signaler tôt une nouvelle tendance épidémique.

D'après le spécialiste, "il faut se saisir des indicateurs précoces", comme l'analyse des eaux usées et le nombre d'appels au SAMU, "qui préviennent parfois jusqu'à trois semaines d'avance le niveau d'activité des services de réanimation". Ces indicateurs permettent "d'anticiper une tendance générale" avant que les systèmes hospitaliers soient "en tension".