Coronavirus : peut-on avoir des rapports sexuels pendant le confinement ?

Les rapports sexuels aujourd’hui dans les couples (en plein confinement) c’est un vrai problème. On reste ensemble toute la journée, donc on peut avoir envie de se détendre un petit peu. En ce moment, la libido n’est pas au plafond.

On n’est pas dans un état moral et psychologique permettant de faire des galipettes. Mais pour répondre aux questionnements, quand on a eu le coronavirus et qu’on n’a plus de symptômes, on n’est pas considérés comme guéri. Parce qu’on a retrouvé des traces de virus une à deux semaines après la disparition des symptômes.

C’est pour ça qu’on va vous tester à nouveau. Il faut donc patienter et attendre d’être négatif au test afin de pouvoir avoir des rapports sexuels. Concernant des rapports entre personnes qui ne développent pas de symptômes, c’est la roulette. Vous allez bien, ça ne veut pas dire que vous n’êtes pas en phase d’incubation.

On dit que le temps d’incubation dure entre 6 et 14 jours. Il vaut mieux éviter les câlins, les embrassades aujourd’hui, même au sein d’un couple, tant qu’on n’est pas sûr qu’il n’y a pas de contamination. Si le confinement est respecté, au bout de 15 jours vous pourrez recommencer à vous embrasser.

