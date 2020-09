publié le 10/09/2020 à 16:37

Le président LR de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Renaud Muselier, souhaite que le gouvernement prenne des décisions "mesurées et équilibrées" dans sa région, craignant des "sanctions exemplaires" dans une zone pointée du doigt mercredi par le Conseil scientifique.



Un peu plus tôt, le président du Conseil scientifique Jean-François Delfraissy, avait prévenu que le gouvernement allait "être obligé de prendre un certain nombre de décisions difficiles" dans les huit à 10 jours. "On peut être faussement rassuré" parce que l'augmentation de la circulation du virus a "peu de retentissement actuel" sur le système de soins, mais il peut y avoir "une augmentation très rapide, exponentielle, dans un deuxième temps", avait-il encore averti, désignant "en particulier" la situation en Paca.

De leur côté, les hôpitaux publics de Marseille ont annoncé le déploiement de 17 lits supplémentaires "dans les 15 à 20 jours" en réanimation et soins critiques, et de neuf lits en post-urgences, face à l'épidémie qui "progresse de jour en jour". Une dizaine de lits sera également ouverte en post-urgences et pour les soins de malades du Covid qui ne nécessitent pas de réanimation.

>> Renaud Muselier, président LR de la région Paca, est l'invité du Grand Jury RTL / Le Figaro / LCI. Posez-lui vos questions dans les commentaires de cet article, elles lui seront posées en direct dimanche 13 septembre.