Coronavirus : pas d'épidémie en France, selon le directeur général de la Santé

03/02/2020

"Il n'y a pas d'épidémie en France, même pas de chaîne de transmission dans notre pays et aucune circulation du virus sur le territoire", a assuré le directeur général de la Santé Jérôme Salomon au cours d'un point de presse, lundi 3 février. L’épidémie a déjà causé 362 décès et plus de 17.400 personnes ont été contaminées dans le monde depuis décembre 2019.



Les autorités françaises ont rappelé qu’il n'y a pas d'épidémie du nouveau coronavirus en France et que le virus "ne circule pas". "Il n'y a donc aucune mesure particulière à prendre pour le grand public", a insisté le directeur général de la Santé. Les six cas confirmés en France "sont stables", a-t-il ajouté. Un seul individu, un Chinois âgé de 80 ans, restait lundi en réanimation à Paris. Les cinq autres sont hospitalisés à Paris et Bordeaux.



Tous les rapatriés "vont bien"

Le professeur a rappelé que 216 Français, arrivés dimanche de Wuhan, épicentre de l'épidémie du nouveau coronavirus, étaient hébergés dans la station balnéaire de Carry-le-Rouet, près de Marseille.

Quelque 80 personnes se trouvaient à l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers d'Aix-en-Provence dont 23 Français, 18 ressortissants de l'Union européenne et 40 ressortissants non Européens, a-t-il ajouté. "Toutes ces personnes vont bien. Elles ont toutes bénéficié de tests à l'arrivée sur le territoire et aujourd'hui plusieurs centaines de ces tests sont négatifs", a-t-il indiqué.