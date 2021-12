La vaccination des enfants de 5 à 11 ans a débuté mercredi 22 décembre en France. 5,7 millions d'enfants y sont éligibles, sur la base du volontariat. Où peuvent-ils se faire vacciner, par quels professionnels et pour quels bénéfices ? RTL vous aide à tout comprendre.



Si vous souhaitez faire vacciner votre enfant, vous pouvez tout d'abord prendre contact avec votre médecin généraliste ou votre pédiatre pour qu'ils vous mettent sur une liste d'attente. Ces dernier vont recevoir les premiers flacons de vaccin Pfizer pédiatrique dès samedi. Vous pouvez également prendre rendez-vous en ligne dans un centre de vaccination, les créneaux de rendez-vous s'ouvrent au fil des jours. Actuellement, 191 centres peuvent accueillir des enfants, Il y en aura 350 d'ici début janvier.



Une fois sur place, l'enfant doit être évidemment être accompagné par l'un de ses deux parents. Un entretien systématique a lieu avec le médecin qui vaccine avant l'injection. Dans les centres de vaccination, des lignes dédiées aux plus petits ont été ouvertes. Il n'y a également pas de risque de confusion, les flacons pédiatriques étant oranges, tandis que ceux pour les adultes, trois fois plus dosés, sont violets.

145 enfants hospitalisés

Si votre enfant a déjà eu le coronavirus, une seule injection est nécessaire, deux mois après son test positif. Pour les autres, la réalisation d'un TROD, un test sérologique rapide avec l'examen d'une petite goutte de sang au bout du doigt qui permet de savoir s'il a contracté la maladie, sera systématiquement proposé. Enfin, ceux qui n'ont jamais été exposés devront recevoir deux doses, avec un intervalle de trois semaines.

Aucun effet secondaire particulier n'est attendu, il s'agit des mêmes que chez les adultes : douleur au bras, un peu de fièvre, fatigue ou encore quelques maux de tête. Les études sur cette question sont très rassurantes : aux États unis, par exemple, sur 7 millions d'enfants vaccinés, 3.000 effets indésirables ont été signalés dont 97% étaient sans gravité. Seuls 8 cas de myocardite ont été confirmés, tous ont guéri.



Bien qu'il soit rare qu'un enfant développe une forme grave du coronavirus, ce cas de figure existe. Actuellement, les enfants hospitalisés représentent 1% de l'ensemble des hospitalisations, soit 145, dont 27 en réanimation. La forme la plus grave est le syndrome inflammatoire multi systémique, le PIMPS, qui se déclare généralement trois à six semaines après l'infection. Au total, 800 cas ont été recensés au total.

Il a été récemment démontré que le vaccin a un effet protecteur. Les formes graves peuvent toucher tous les enfants, 80% de ceux atteints n'ont en effet aucune comorbidité. Un argument qui permet aux autorités d'affirmer qu'il y a bien un bénéfice individuel à cette vaccination des enfants.