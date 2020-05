Coronavirus : 80 morts en France, deux jours avant le déconfinement

et AFP

publié le 10/05/2020 à 00:02

Signe encourageant à l'avant-veille du début du déconfinement de leur population, la France a enregistré samedi 9 mai un net ralentissement de la propagation du coronavirus.

Comme l'Italie, la Belgique ou encore la Grèce, la France vit son dernier week-end confiné et, là aussi, une certaine appréhension est de mise. Mais avec 80 morts supplémentaires en 24 heures, pour un total de 26.310, la France a connu samedi le plus faible bilan quotidien depuis début avril.

Amélioration également en Espagne, l'un des pays les plus frappés par le Covid-19 qui a jusqu'à présent emporté 26.478 personnes. Ces dernières 24 heures, 179 patients ont succombé, soit 50 de moins que la veille. Un chiffre par ailleurs très en dessous du pic de 950 morts en un jour enregistré début avril.

Dans le même temps, les 27 chefs d'État ou de gouvernement des pays membres de l'Union européenne, flanqués des dirigeants des trois institutions de l'UE, ont prôné la solidarité pour sortir "plus forts" de la crise. Et ce à l'occasion de la journée de l'Europe, actuellement le continent le plus touché par la pandémie, avec 1.696.696 cas, dont 154.144 ont été mortels.