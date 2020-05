Coronavirus : non, la vapeur d’eau bouillante ne désinfecte pas votre masque

publié le 08/05/2020 à 10:57

La fake news, on commence à le savoir, se prépare, se concocte puis se laisse déguster par les réseaux sociaux, les plus friands de ce genre de nourriture. Aujourd’hui, c’est une vrai recette dont nous allons parler. Une vidéo devenue virale, échangée plus de 4.000 fois sur Facebook.

"Comment bien désinfecter son masque rapidement, efficacement et quelle que soit son origine textile ? Très simple. Dans votre cuisine, prendre une casserole, mettre de l’eau, portez à ébullition, mettre le masque tenu par une fourchette, une baguette en bois, au raz de la casserole dans le nuage de vapeur pendant 15 secondes minimum. Cela permet de réutiliser le masque rapidement après séchage."

Voilà, désinfecté, c’est prêt ! La personne ayant publié cette vidéo explique que son mari est professeur en microbiologie, qu’il a travaillé sur la destruction des microorganisme, ce protocole fonctionne. Enfin le seul micro organisme qu’il a détruit c’est surtout son emploi car bien sûr c’est totalement faux, voire même dangereux.

La vapeur ne lave pas, pire elle fixe les résidus

Contactée par l’AFP, la cheffe de pharmacie de l’hôpital du Kremlin-Bicêtre explique que "la vapeur ne lave pas, au contraire elle fixe les résidus sur les surfaces". Donc non, mettre son masque au dessus d’une casserole en ébullition ne stérilisera pas votre masque.

Quand la fake news rencontre le remède de grand-mère, cela peut avoir des conséquences. Oui, ces remèdes naturels qui soulagent mais qui ne soignent pas, ça n’empêche c’est bien utile. Souvenez-vous au début du confinement, on en voyait partout sur internet. Des tisanes contre le Covid-19, désinfecter à l’huile de sésame ou manger de l’ail n’ont jamais repoussé le coronavirus.

Là, avec la vapeur, on est à la fois dans le fantasme de vapeur pure, normal ça vient de l’eau donc ça ne peut faire que du bien à mon masque, et dans un problème plus profond, celui du prix des masques.

Comment bien laver ses masques grand public ?

Si ce genre de fake news se multiplient c’est aussi parce que beaucoup essayent de recycler les masques pour éviter d’en acheter. Familles nombreuses modestes, on le sait les masques acheter en magasin peuvent au final représenter un budget. Le plus efficace c’est de les laver à la machine à 60 degrés, les sécher et les repasser. Inutile de tenter la chose avec les FFP2 et les chirurgicaux, ce sont des masques à usage unique, les nettoyer ne sert à rien. Donc non, la vapeur provoquée par l’eau en ébullition ne nettoiera pas votre masque.