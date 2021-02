Coronavirus : les masques faits maison bannis des écoles dès lundi

Crédit : JEAN-CHRISTOPHE MILHET / HANS LUCAS / HANS LUCAS VIA AFP

07/02/2021

Obligée de s'adapter aux nouveaux variants du coronavirus, l'Éducation nationale a fait évoluer son protocole sanitaire. Ainsi, à compter du lundi 8 février 2021, écoliers, collégiens et lycéens auront l'obligation de porter des masques de catégorie 1 au sein des établissements scolaires. Ce type de masque sont en effet jugés plus efficace face aux variants britanniques et sud-africains.

Dans les écoles élémentaires, les collèges et les lycées, "le port du masque grand public de catégorie 1 ou chirurgical est obligatoire dans les espaces clos ainsi que dans les espaces extérieurs. Il n'est pas obligatoire lorsqu'il est incompatible avec l'activité : prise de repas, nuit en internat, pratiques sportives, etc", précise ainsi le site Service public.

Ces masques chirurgicaux ou en textile sont identifiables par leur logo, qui indique le nombre de lavages autorisés et renseigne sur le taux de filtration. En d'autres termes, les masques en tissu faits maison, qui ne filtrent que 70% des aérosols, sont bannis des cours de récréation.

Le 21 janvier, Olivier Véran avait exhorté les Français à ne plus utiliser de masques artisanaux, jugés insuffisamment filtrants. "Le HCSP (Haut conseil de la santé publique, ndlr) recommande aux Français, et c'est la recommandation que je leur fais également, de ne plus utiliser le masque artisanal qu'on a fabriqué chez soi", avait alors déclaré le ministre de la Santé.

Une question taraude toutefois le personnel éducatif et pédagogique : quelle attitude adopter face aux élèves dont le masque n'est pas conforme ? "On les renvoie chez eux ?" s'interroge Bruno Bobkiewciz, secrétaire national du SNPDEN (Syndicat national des personnels de direction). Le site Service public précise : "Il appartient aux parents de fournir des masques à leurs enfants. Le ministère dote chaque école, collège et lycée en masques grand public de catégorie 1 afin qu'ils puissent être fournis aux élèves qui n'en disposeraient pas".