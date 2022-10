Coronavirus : les maladies de l'hiver empêchent-elles le virus de circuler ?

Nous ne sommes qu'au début de l'automne, mais les maladies d'hiver refont déjà leur apparition. Rhume, toux, angine, grippe... Les médecins le confirment : ces virus sont bien de retour dans les cabinets médicaux. Vont-ils alors empêcher le coronavirus de circuler ?

Si l'épidémie est encore loin, les premiers cas de grippe sont là et le virus commence à se propager. Les médecins signalent aussi de plus en plus de consultations pour des rhumes, des bronchites, des gastros et des angines. La bronchiolite sévit également et très fort chez les enfants. Les hospitalisations pour cette maladie respiratoire ont bondi de 42% en une semaine.

Les épidémies fonctionnent par vagues, chacune leur tour. En ce moment, ce sont surtout les virus respiratoires qui s'imposent : bronchite, rhume, bronchiolite. Ensuite, la grippe prend généralement le relais. Cependant, cela ne veut pas dire qu'un virus empêche les autres de circuler. Il est d'ailleurs possible de contracter deux maladies en même temps. Par exemple le coronavirus et la grippe.

