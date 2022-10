Gastro-entérite : comment s'en prémunir ?

Les maladies de l'hiver menacent de faire leur retour alors qu'une nouvelle vague de coronavirus se profile. Comme le rhume ou la bronchiolite chez les enfants, la gastro-entérite peut devenir assez pénible pour les personnes contaminées. Alors, pour éviter de l'attraper, il existe quelques gestes simples à adopter.

Comme pour la Covid-19, il est essentiel de se laver les mains régulièrement pour éviter de contracter une gastro-entérite. Pensez à bien utiliser du savon, sans quoi cela devient inutile. Après avoir bien savonné vos mains, il faut les sécher comme il faut avec un moyen de séchage propre et sec. Si vous vous trouvez à l'extérieur, du gel hydroalcoolique fera l'affaire.

Un autre geste barrière fortement utile pour éviter les maladies, évitez les contacts notamment dans les lieux publics fréquentés, comme les transports en commun. Si quelqu'un, qui est potentiellement malade, éternue à côté de vous, couvrez votre bouche, et évitez surtout de porter les mains à votre visage. Le port du masque chirurgical peut notamment vous aider à éviter la transmission de la maladie.

Attention à l'alimentation et au sommeil

L'alimentation joue un rôle important pour se défendre contre la gastro. Pendant une épidémie, il vaut mieux privilégier les aliments qui n'exigent pas trop d'efforts des intestins. Autrement dit préférer le riz, les bananes et l'ail, qui désinfecte l'intestin, aux œufs, laitages ou autres matières grasses. Bien cuire ce que vous mangez est également important. Sans oublier l'hydratation : il faut boire beaucoup d'eau. La gastro-entérite est un virus qui déshydrate énormément.

Les virus s'attaquent aux personnes vulnérables. Avec l'arrivée des températures plus fraîches, nombreux sont ceux à être fatigués et donc à être plus vulnérables que d'habitude. Il ne faut donc pas oublier de dormir suffisamment. Une bonne hygiène de vie, voilà le secret pour combattre au mieux la gastro-entérite.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info