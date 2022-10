Connaissez-vous ce petit exercice pour brûler plus de graisses en restant assis ?

On est fait pour bouger, pour activer nos muscles. C’est un besoin physiologique comme le fait de manger et de dormir. La sédentarité, c’est-à-dire le fait de rester trop longtemps assis, n’est vraiment pas bonne pour la santé car cela met notre organisme en mode "off".

Lorsqu’on passe trop de temps assis, notre organisme ne brûle plus de sucre, et donc le taux de sucre monte dans le sang. La circulation sanguine est affaiblie. La pression artérielle peut monter car la capacité des vaisseaux à se dilater est affectée. Sans compter le cerveau qui est moins bien irrigué.

Contracter un muscle pour activer le métabolisme

En restant longtemps immobile, on met notre corps au point mort. Or, notre organisme est conçu pour l’activité physique. Alors pour contrer les méfaits de la sédentarité, l’une des solutions les plus simples, c’est déjà de se lever davantage. Une étude a montré que se lever 3 minutes toutes les 30 minutes peut aider à améliorer la glycémie et l’état de santé général.

Et bonne nouvelle pour ceux qui ne peuvent pas se dégourdir les jambes aussi fréquemment, des chercheurs américains viennent de découvrir qu’un petit exercice réalisable assis peut aussi aider à booster le métabolisme. Ils ont publié leur étude sur le site iScience.

Brûler des graisses en faisant un effort minimal

C’est un exercice qui sollicite le mollet. Le professeur Marc Hamilton, expert en physiologie musculaire à l’Université d’Houston aux États-Unis, qui est l’un des auteurs de l’étude, s’est rendu compte qu’un muscle, parmi les 600 de notre corps, peut avoir un rôle particulièrement bénéfique pour notre santé. Il s’agit du muscle soléaire, un puissant muscle du mollet, situé à l’arrière de la jambe, qui va du talon jusqu’au-dessous du genou.

Lorsqu’il est sollicité correctement, il peut vraiment améliorer la santé métabolique, car il permet, avec un effort minimal, de brûler davantage de sucre et de graisses. C’est donc un exercice parfait pour les addicts de la chaise.

Comment faire cet exercice ?

On est assis, on a les pieds bien à plat sur le sol et les muscles bien détendus. On lève le talon tandis que l’avant-pied reste au sol. Une fois arrivé à la hauteur maximale, on relâche le pied et le talon repose de nouveau au sol. On recommence ce mouvement, qui est en fait le mouvement contraire à celui que l’on fait lorsqu’on marche.

Si on fait cet exercice quand on est assis, on peut vraiment améliorer sa santé. Les scientifiques ont montré que cet exercice améliore la régulation de la glycémie et fait baisser le taux de graisses dans le sang. Il permettrait donc de contrer certains méfaits de la sédentarité. Mais attention, il ne remplace quand même pas l’activité physique ! Et rappelons-le, le minimum pour les adultes, c’est 30 minutes d’exercice d’intensité modérée par jour.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info