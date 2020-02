Coronavirus : quelle est la différence entre épidémie et pandémie ?

publié le 28/02/2020 à 06:00

La vitesse de propagation du coronavirus hors de Chine, et des autres foyers du Covid-19 (Italie, Iran et Corée du Sud), fait craindre aux autorités sanitaires internationales l'apparition d'une pandémie. Pour l'heure, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) se refuse à employer ce terme. Mais qu'implique-t-il concrètement ? Quelle est la différence entre épidémie et pandémie ?

Une épidémie est le développement et la propagation rapide d'une maladie contagieuse, qui touche alors un grand nombre de personnes, dans un même pays. La France a, pour l'heure, enregistré 38 cas avérés de contamination au coronavirus, dont deux décès. L'état d'épidémie n'a donc pas été décrété officiellement.

Mais Emmanuel Macron a employé ce terme ce jeudi 27 février, face au personnel soignant de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière : "On a devant nous une épidémie, une crise. Cela implique de s'organiser différemment et on va devoir l'affronter au mieux."

L'OMS n'a pas encore décrété l'état de pandémie, terme qui est employé en cas de propagation internationale d'une maladie contagieuse. En principe, on parle de pandémie quand une épidémie se répand sur au moins deux continents. Là, ce n'est pas encore le cas car s'il y a bien une épidémie en Chine, on n'évoque pour l'instant uniquement des "foyers" dans les autres pays comme l'Italie, l'Iran et la Corée du Sud.