Qui était Edmond Rostand ?

publié le 11/01/2019 à 13:00

À la veille de la Grande Guerre, Edmond Rostand est une superstar. Il a connu une ascension fulgurante, à moins de 30 ans, après le triomphe inouï de son Cyrano de Bergerac. Propulsé au cœur des mondanités du Paris de la Belle époque, élevé au rang de plume nationale, représenté dans le monde entier, il jouit d’un prestige sans égal. Pourtant, il semble toujours avoir voulu fuir secrètement son rôle public, dans sa retraite basque au plus loin de Paris, dans un amour tardif et passionné, et aussi dans une continuelle dépression. Il prédira sa mort, conscient peut-être que la guerre met fin à une époque et qu’il sombre avec elle. Retour sur le destin d'Edmond Rostand avec notre invité Thomas Sertillanges !



