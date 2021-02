Coronavirus : les étudiants ont "terriblement souffert" selon une psychiatre

publié le 17/02/2021 à 10:48

En cette journée particulière de solidarité avec les étudiants, organisée avec le Secours populaire, RTL accueille Gaspard G, youtubeur, et Dominique Monchablon, psychiatre et cheffe de service au Relais Étudiants-Lycéens de Paris.

Gaspard a 23 ans et ces derniers mois, il a mis en lumière les témoignages et les histoires de nombreux étudiants dans ses vidéos. Il a même rencontré le Premier ministre pour relayer la détresse des jeunes. "On est sur un système D pour les étudiants", soutient le youtubeur, en critiquant le passage aux cours assurés entièrement à distance. Pour lui, de nombreux étudiants sont en "détresse mentale" à cause de l'isolement, et subissent la précarité. "On peut dire que, même s'il y a des étudiants privilégiés en France, ces derniers subissent un isolement que leurs aînés sont très loin d'avoir vécu", dit-il encore au micro de RTL.

Pour Dominique Monchablon, la crise sanitaire a eu un "bénéfice latéral" : les psychiatres et psychologues auraient "largement ouvert" leurs consultations, à distance ou en face à face, et cela "a amené un public qui n'aurait sûrement jamais franchi la porte d'un centre médico-psychologique ou d'un centre de consultation psychologique". Selon elle, la détresse psychologique des étudiants "a connu son acmé en décembre 2020".

"Quelle jeunesse va-t-on laisser ?"

"Je rappelle que les étudiants étaient les seuls à être confinés. Effectivement, en novembre et en décembre, contrairement à l'ensemble de la population - notamment les collégiens et lycéens et parents qui allaient travailler - ils ont terriblement souffert", souligne-t-elle. La psychiatre voit aujourd'hui une légère amélioration de la situation. Elle met néanmoins en avant l'importance de la "rupture du lien social", qui est selon elle un "facteur de stress majeur" pour les étudiants.

"Quelle jeunesse va-t-on laisser ? Est ce que c'est une jeunesse qui est malade, alors que ces jeunes sont l'avenir de la France ?", s'interroge Gaspard G. Il espère que le gouvernement fera en sorte "que l'on compte davantage la jeunesse dans la prise de décision".

En cette journée spéciale sur RTL et M6, en partenariat avec le Secours populaire, vous pouvez venir en aide aux étudiants en difficulté en remplissant ce formulaire, pour faire un don au Secours populaire.