Étudiants : oser demander de l'aide

publié le 11/02/2021 à 01:45

Audrey est séparée de son conjoint depuis sa dernière grossesse, il y a 4 ans. Depuis la séparation, son ex est un autre homme. Les enfants ont même rapportés des gestes inappropriés. Audrey suspecte un comportement incestueux.

A 75 ans, Patrice a été malade d'une forme aggravée de la covid. Il souhaitait rendre hommage au personnel soignant.

Etudiante étrangère, Hiba est en France depuis 2 ans pour passer sa thèse. A cause de la crise sanitaire, elle a perdu son travail étudiant et sa bourse s'est arrêtée. Sans ressources et très loin de sa famille, elle a peur de ne pas pouvoir terminer ses études. Mais Hiba n'arrive pas à demander de l'aide.

Roger-Michel a commencé à perdre la vue en 2013 à cause d'une cataracte puis d'un glaucome. il souhaite parler de sa vie depuis.

Bettina souhaite entreprendre une thérapie. Elle souhaite aussi couper les ponts avec sa mère. Elle se demande si elle fait une erreur.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

