Coronavirus : les enfants transmettent-ils la Covid-19 ?

publié le 30/05/2020 à 08:05

Depuis le début de l'épidémie, on a tout entendu et son contraire sur les enfants et ça a beaucoup évolué. Sait-on aujourd'hui s'ils transmettent ou non le coronavirus ?

Plusieurs études dans le monde démontrent qu'effectivement les enfants transmettent moins le virus que ce qu'on croyait et des résultats français viennent de le confirmer. Les résultats de l'étude pilotée par le professeur Cohen à l'hôpital Robert-Debré montrent que les enfants sont très peu porteurs du virus, en tout cas moins que les adultes. Ils sont moins contaminés et trois à cinq fois moins positifs que les adultes.

De plus, quand ils sont malades c'est dans la grande majorité des cas un adulte qui leur a transmis le coronavirus. Ce n'est pas l'enfant qui transmet le virus. Cela veut dire qu'ils ne sont pas très contagieux entre eux notamment. Donc les enfants transmettent peu le virus.

Un autre chiffre : 12.000 enfants ont été testés par un réseau de pédiatre en France. 700 se sont révélés positifs. Une trentaine seulement était en réanimation. Pour le professeur Cohen, les risques sont plus grands que de multiplier les pique-niques entre familles que de mettre les enfants à l'école.

