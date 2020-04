publié le 03/04/2020 à 13:50

Jean-Michel Blanquer a annoncé ce vendredi 3 avril que les élèves de Terminales au bac général, technologique et professionnel, seront évalués cette année uniquement via le contrôle continu, en raison de l'épidémie de coronavirus. "Tout le monde l'a dit, on est dans une situation sanitaire absolument exceptionnelle", reconnaît sur RTL Frédérique Rolet, présidente du SNES-FSU, principal syndicat des enseignants du second degré.

"On ne sait pas quand est-ce qu'on pourra rentrer, donc la priorité pour nous est double : assurer la santé et la sécurité des élèves et des enseignants et ensuite de garder au bac toute sa validité", a t-elle ajouté. Selon la présidente du SNES-FSU, "le schéma qui articule la prise en compte des moyennes des deux premiers trimestres et la tenue d'un jury académique qui va examiner le dossier scolaire de l'élève est la moins mauvaise solution".

"On n'avait pas le choix", poursuit-elle. "Dans ce contexte c'est ce qui semblait le plus raisonnable". Seul l'oral de Français est maintenu pour les élèves de Première, a précisé Jean-Michel Blanquer lors d'une conférence de presse. Un choix qui "interroge" Frédérique Rolet. "Cela parait quand même hasardeux", a t-elle ajouté.