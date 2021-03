publié le 24/03/2021 à 13:52

Comment s'en sortent les hôpitaux dans les 16 départements concernés par les nouvelles mesures de confinement ? Le professeur Djillali Annane, chef du service de réanimation de l'hôpital Raymond-Poincaré à Garches dans les Hauts-de-Seine, était l'invité de RTL ce mercredi 24 mars. "Nos marges de manoeuvre sont devenues quasi nulles. On est vraiment dans une situation très critique", dit-il.

Face au nombre croissant de patients en réanimation, le décalage d'autres opérations reste compliqué, tout comme le transfert de patients. "Le principal facteur bloquant, c'est la gravité particulière des patients et leur instabilité. C'est quelque chose de différent de ce qu'on a connu il y a un an. On a vraiment toutes les caractéristiques d'un nouveau visage de l'épidémie", décrit-il en restant tout de même optimiste sur l'avenir.

"On tiendra, il faut rester positif, on va y arriver. On l'a déjà fait, on a acquis l'expérience". Mais selon le professeur Djillali Annane, les mesures actuelles ne sont pas suffisantes. "Tous les efforts que nous faisons nous, n'ont aucun impact sur la dynamique de l'épidémie. Le confinement me parait être la seule solution crédible".