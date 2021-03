publié le 24/03/2021 à 11:02

Le scrutin doit se tenir les 13 et 20 juin prochain mais le 1er avril, une échéance arrive à terme qui va peut-être faire rire jaune de nombreux candidats aux élections régionales. En effet, la loi actant ce report a introduit à son article 3 la possibilité d’une clause de revoyure. Un avis du Conseil scientifique est attendu au plus tard le 1er avril afin d’évaluer "les risques sanitaires à prendre en compte" et "les adaptations nécessaires à la tenue des scrutins et des campagnes électorales".

Lundi dans le Figaro dix présidents de région souhaitaient sanctuariser la date du mois de juin, alors que d’autres comme le président de la région Grand-Est, Jean Rotner expliquait sur RTL que celui qui allait donner la bonne date, c’était le virus. Alors la démocratie est-elle plus forte que le virus ? L’Italie a reporté ses élections municipales à septembre, les Britanniques également de mars 2020 à mai 2021.

En tout depuis un an, 58 pays ont reporté leurs élections et pourtant, il est possible de voter par temps de pandémie, on l’a vu cette semaine en Israël mais aussi plus tôt dans l’année au Portugal, aux États-Unis ou aux Pays-Bas.

Quel fonctionnement dans les autres pays ?

Regardons vers le plus frais, Israël. Malgré la réussite de leur vaccination, la Covid-19 est toujours une menace et cette année, outre les mesures d’hygiène dans le bureau de vote, le gouvernement a créé des urnes pour les unités covid dans les hôpitaux, des drive in. 40.000 patients sont à l’isolement, certains bureaux sont donc réservés en priorité aux malades et des taxis sont payés pour les plus isolés.

Aux Pays-Bas, qui ont reconduit la semaine dernière le Premier ministre Mark Ruth après une élection qui a duré, trois jours au lieu d’un, le premier jour était réservé au vote des plus fragiles. En Allemagne récemment pour deux élections régionales, on était plus dans le classique "urne+isoloir" en un jour. Mais la chose commune à tous ces scrutins, c’est une explosion du nombre de votes par correspondance, partout où c’est possible on voit une augmentation et même du vote anticipé.

On vote en avance par rapport au scrutin. Aux États-Unis, 100 millions d’électeurs ont pratiqué ce vote à la dernière présidentielle, le Portugal l’a mis en place cette année pour élire son chef d’État, 47.000 électeurs se sont inscrits pour voter par anticipation, contre un peu plus de 56.000 électeurs lors des dernières législatives de 2019.

Est-ce possible en France ?

Le gouvernement français n'est pas du tout prêt à prendre ce type d'aménagements. Fin 2020, plusieurs tentatives de réintroduire le vote par correspondance supprimé en 1975 ont été faites, échec. Le ministre de l’Intérieur évoque alors la longue tradition de l’isoloir. Le vote par anticipation est lui introduit dans un amendement au Sénat en février pour l’élection présidentielle. Mal fagoté, non expliqué, il est rejeté. En même temps, pourquoi réfléchir au vote sous pandémie, il y a si peu d’abstention en France.