publié le 02/12/2020 à 06:32

Comment la campagne de vaccination de coronavirus va-t-elle se dérouler en France ? Le chef de l'État avait indiqué le 24 novembre que celle-ci pourrait commencer "dès fin décembre-début janvier". Emmanuel Macron a par ailleurs indiqué, mardi 1er décembre, qu'il envisageait une campagne de vaccination pour le grand public "entre avril et juin". Il convient de rappeler que les doses déjà commandées par les autorités ne permettront pas de vacciner toute la population dans un premier temps. Le processus de vaccination se fera par priorité.

Pour comprendre les différentes étapes de la vaccination, la Haute Autorité de santé (HAS) a rappelé les situations à risque face au virus. L'âge représente toujours le facteur de risque le plus important, avec la présence d'une ou plusieurs des comorbidités : "l'obésité, la BPCO (bronchopneumopathie chronique obstructive) et l'insuffisance respiratoire, l'hypertension artérielle compliquée, l'insuffisance cardiaque, le diabète de type 1 et 2, l'insuffisance rénale chronique, les cancers récents de moins de trois ans, la transplantation d’organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques et la trisomie 21". La HAS a par ailleurs ajouté que "d’autres pathologies ou formes de handicap pourront être intégrées au fur et à mesure de l’acquisition des connaissances".

L’institution a présenté lundi sa stratégie déclinée en "cinq phases progressives". Les trois premières étapes consisteront à cibler les personnes les plus fragiles, susceptibles de développer une forme grave de la maladie. De même pour les professions "en contact avec des patients infectés par le Sars-CoV-2".

Les cinq étapes de la vaccination

La première phase devra vacciner les personnes âgées dans les Ehpad ou résidant dans un établissement collectif. Il sera aussi question de délivrer des doses pour "les professionnels du secteur de la santé, du secteur médico-social, du transport sanitaire", des Ehpad et des unité de soins de longue durée (USLD) âgés de plus de 65 ans et / ou présentant une ou plusieurs comorbidité(s).

Ensuite, la deuxième étape se déclinera en plusieurs missions : d’abord les personnes âgées de plus de 75 ans, puis celles âgées de 65 à 74 ans présentant une ou plusieurs comorbidité(s) et enfin celles âgées de 65 à 74 ans mais qui ne présentent pas de comorbidité. De même pour les professionnels du secteur médico-social et du transport sanitaire qui sont âgés de plus de 50 ans et / ou qui présentent une ou plusieurs comorbidité(s).

La troisième étape, dernière phase de la vaccination prioritaire, devra prendre en charge les Français de moins de 65 ans qui souffrent d’une ou de plusieurs comorbidité(s), et les professionnels du secteur médico-social et du transport sanitaire qui ne sont pas concernés par les précédentes étapes de vaccination. Pendant ce processus, les professionnels des secteurs indispensables comme la sécurité ou l’éducation, recevront également une dose anti-Covid.

La quatrième étape interviendra pour vacciner touts les autres professionnels les plus exposés et les Français considérés vulnérables et précaires. Enfin, l'ultime étape de la campagne de vaccination ciblera l’ensemble de la population âgée de plus 18 ans ne présentant aucune comorbidité.

Lors d'un point de presse avec le Premier ministre belge Alexander De Croo, Emmanuel Macron a précisé que cette dernière phase de la vaccination, "plus large et plus grand public", devrait intervenir "entre avril et juin".