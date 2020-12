publié le 01/12/2020 à 15:37

Un défi logistique. Emmanuel Macron envisage une campagne de vaccination pour le grand public "entre avril et juin" contre le coronavirus. Cette campagne interviendra après une première vague réservée aux publics les plus fragiles, a déclaré le président de la République ce mardi 1er décembre lors d'un point de presse avec le Premier ministre belge Alexander De Croo.

Le président de la République avait assuré que la première étape de la campagne de vaccination contre le coronavirus commencerait "vraisemblablement dès fin décembre, début janvier, sous réserve de validation par les autorités sanitaires", en premier lieu l'Agence européenne du médicament (EMA), qui examine trois candidats vaccins (Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca/Université d'Oxford).

Les groupes pharmaceutiques ont rivalisé d'annonces prometteuses sur leur efficacité, mais sans publication scientifique détaillée. Emmanuel Macron prévoit ainsi pour début 2021 "une première campagne de vaccination très ciblée, avec des vaccins de première génération" compte tenu des doses dont la France disposera, suivi "d'une deuxième vague entre avril et juin, plus large et plus grand public, allant vers la vaccination du plus grand nombre", a-t-il expliqué.