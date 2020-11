Animaux : il y a de plus en plus de chats dans les foyers français

publié le 11/11/2020 à 08:17

C'est un palmarès inédit qui vient d'être publié : le classement des toutous et des matous. Pour la première fois, le fichier national d'identification des animaux domestiques carnivores I-CAD a en effet dévoilé ses chiffres. Résultat : c'est très net, il y a de plus en plus de chats.

Les chats ont en effet le vent en poupe. Sur trois ans, leur population n'a fait qu'augmenter. 6 millions de félins vivent au chaud chez nous. Ils rattrapent peu à peu le nombre de chiens, qui dépassent les 9 millions dans l'Hexagone, mais qui perdent du terrain. D'ailleurs, ce ne sont que des petits chiens qui occupent les trois premières places du podium : le Yorkshire, suivi du Jack Russell et du chihuahua.

C'est en Ile-de-France qu'il y a le plus d'animaux de compagnie recensés. Quant aux prénoms les plus donnés, il s'agit de Tigrou, Minette et Simba pour les chats. Pour les chiens, Maya et Lucky arrivent en pole position. Pour les furets, qui sont aussi recensés dans cette étude, ils sont le plus souvent dénommés Fufu ou Chipie.

À écouter également dans ce journal :

Commémoration - Ce mercredi 11 novembre vers 11h du matin, Emmanuel Macron ira rallumer la flamme du Soldat inconnu. Pour ce 102e anniversaire de l'Armistice de 1918 et les 100 ans de l'inhumation du Soldat inconnu, le président de la République va aussi présider l'entrée au Panthéon de l'écrivain Maurice Genevoix.



Culture - Alexandre Jardin en appelle au président de la République pour sauver le monde de la culture. Après avoir vu bâcher les rayons culturels des grandes surfaces, l'écrivain ne cache pas sa colère. "Le monde du livre ne veut pas crever", a-t-il assuré au micro de RTL.

Economie - Le groupe Printemps a annoncé la fermeture de quatre de ses magasins en France. En difficulté financière du fait de la crise liée au Covid-19, le groupe de distribution envisage de supprimer 428 emplois en France d’ici à juillet 2021, soit plus de 10% de ses effectifs

