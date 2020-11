Animaux domestiques : quels sont les chiens préférés des Français ?

publié le 11/11/2020 à 10:40

Les chiens de petite taille ont eu le vent en poupe en 2019. Sur la plus haute marche du podium on retrouve Yorkshire terrier avec 257.150 présents dans les foyers français, suivi du Terrier Jack Russel (221.056) et du Chihuahua (210.765). Il faut attendre la 4e place pour voir apparaître un "gros" chien avec le Labrador. Au 1er janvier 2020, plus de 9 millions chiens ont été identifiés auprès d’ICAD.

Le Bouledogue français se classe en cinquième position du classement, suivi par le Berger allemand, l’Epagneul breton, le Golden retriever, le Berger australien, ainsi que le Border collie qui clôture ce top 10. Toujours selon I-CAD, les prénoms de chien les plus donnés en 2019 sont : Praline, Paco, Perle, Plume, Pablo et Princesse.

L'identification, le lien officiel entre l'animal et son propriétaire

L’I-CAD (Identification des carnivores domestiques) c’est-à-dire les chiens, les chats et les furets, rappelle l’importance de l’identification de son animal domestique. En cas de perte, de fugue ou de vol de l’animal cela laisse plus de chance pour le retrouver. De plus, les professionnels ont accès aux informations complètes d'un animal identifié.

Enfin, l’identification est le seul lien officiel entre l’animal et son propriétaire et permet de contacter plus vite ce dernier lorsque l’animal est trouvé ou entré en fourrière. En 2019, 782.201 chiens ont été identifiés, ainsi que 765.681 chats et 3.206 furets.