La SPA veut en finir avec la vente d'animaux dans les animaleries et sur internet

publié le 27/10/2020 à 04:10

Depuis la fin du confinement, de plus en plus d'abandons d'animaux ont été constatés. La Société protectrice des animaux veut stopper ce problème "à la racine" et mettre fin à la vente d'animaux en animalerie et sur internet. La SPA a lancé une pétition avec le hashtag #StopAnimalObjet.

"La vente d’animaux en ligne et dans les animaleries incite à l’achat compulsif qui a tous les risques de se solder par un abandon", écrit la Société sur son site, précisant que "chaque année, 100.000 animaux sont abandonnés et 46.000 d’entre eux sont recueillis par la SPA". "La plupart de ces animaux considérés comme une vulgaire marchandise sont issus d’élevages illégaux et subissent des privations et des maltraitances qui menacent leur santé, leur développement et trop souvent les condamnent", écrit encore la SPA.

> #StopAnimalObjet : mettons un terme au marché de la souffrance animale !

En plus de cette pétition, la Société protectrice des animaux a fait plusieurs posts de sensibilisation sur ses réseaux sociaux, dont une vidéo sur Youtube, avec une image forte, celle d'un chiot à l'intérieur d'un distributeur de boissons. "La Belgique, la Grande Bretagne, la Californie ou encore l’État de New-York ont déjà fortement restreint, voire interdit, la vente d’animaux de compagnie dans les animaleries. Exigeons que la France suive ces exemples.", écrit encore la SPA qui réclame "l’interdiction de la vente d’animaux par un tiers et un contrôle très strict des annonces diffusées sur des sites généralistes".

🚨 Tous contre la vente en animalerie et les petites annonces en ligne non professionnelles 💪

Stoppons le problème à la racine ! #StopAnimalObjet

Signez et partagez👉 https://t.co/bIPYXRsmTg pic.twitter.com/Vgj5EIWnli — La SPA France (@SPA_Officiel) October 8, 2020