Le variant de la Covid-19 apparu en Angleterre inquiète de plus en plus en France, alors que plusieurs cas ont été détectés. Pour RTL, Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Raymond-Poincaré de Garches apporte quelques précisions.

"Il y a fort à parier qu'il y a des dizaines et des dizaines de cas qui circulent déjà en France, explique-t-il. On a souvent un retard dans le rétroviseur quand on analyse des souches et qu'il faut envoyer un séquençage très poussé. Ce variant anglais est un excellent starter pour démarrer la vaccination maintenant."

Le problème majeur de ce nouveau variant apparu au Royaume-Uni est sa capacité à se répandre plus vite que le coronavirus que l'on connaît depuis fin 2019. "Sa contagiosité est augmentée de 40 à 70%, surtout parmi les jeunes", explique Benjamin Davido.

Le virus gagne du terrain, il faut lui mettre un coup sur la tête Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Raymond-Poincaré de Garches, sur RTL





Ce variant est peut-être même présent depuis plus longtemps qu'on l'imagine. "Il n'est pas exclu que des souches aient pu circuler avec le brassage des populations cet été, estime l'infectiologue. On risque d'avoir une augmentation des cas hospitaliers. C'est peut-être en partie pour cela qu'en Europe, on a du mal à faire baisser cette deuxième vague, en plus des conditions météorologiques."

La mutation d'un virus est une chose naturelle. "Il y aura d'autres variants, explique Benjamin Davido. Le virus gagne du terrain, il faut lui mettre un coup sur la tête." Ce coup sur la tête, c'est le vaccin.

"On a eu aucun cas de réactions secondaires, assure celui qui est également référent vaccin au sein de son établissement. On a eu des réactions classiques, banales. Il est fort à parier que dans les années à venir, ces vaccins ARN Messager seront standards, car ce sont des procédés qui sont supposés être beaucoup mieux tolérés par l'organisme."

En France, une situation "stable", mais "préoccupante"

Ces vaccins évoluent donc dans notre corps de manière plus naturelle, selon l'infectiologue. "Votre organisme reconnaît ce morceau de code génétique et fabrique lui-même le vaccin, l'antidote. Si ces vaccins sont à la hauteur de nos espérances, c'est la voie vers des thérapies pour aussi traiter des cancers rares et incurables aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire."

Concernant la situation sanitaire en France, Benjamin Davido estime qu'elle est "stable, mais préoccupante". "Il faut être extrêmement prudent, anticiper pour ne pas se laisser dépasser. Mais, je veux tout sauf un reconfinement, je pense que le confinement nocturne est aujourd'hui la moins mauvaise des solutions".