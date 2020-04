publié le 30/04/2020 à 12:22

Selon le dernier bilan du ministère de la Santé, le coronavirus a déjà fait, en France, près de 9.000 morts dans les Ehpad. Alors, dans ces établissements, on organise aussi la période qui va suivre. Les acteurs du secteur redoutent une deuxième vague, pas forcément liée au Covid-19, mais à la canicule. Le Synerpa, le Syndicat national des établissements et résidences privés pour personnes âgées, tire la sonnette d’alarme et demande des renforts.

Florence Arnaiz-Maumé déléguée générale du syndicat, explique au micro de RTL : "On n’a pas l’entière assurance qu’on pourra faire fonctionner la climatisation, le confinement en chambres ne permet pas de ramener tout le monde dans la salle climatisée en même temps. Donc on se projette déjà sur l’été et on se dit qu’il faut qu’on soit dans l’anticipation maximale dès maintenant. On aura des salariés qui auront travaillé durant toute la crise, qui seront épuisés : on ne peut plus."

Dès lors, poursuit Florence Arnaiz-Maumé, “il faut impérativement remplacer les personnels cet été, il faut un renfort d’effectif immédiat pour tous les Ehpad, à partir de maintenant jusqu’à fin décembre."