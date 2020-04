Droit de visite en Ehpad pendant le confinement : les conditions à respecter

et AFP

20/04/2020

Depuis le 12 mars, les visites dans les Ehpad sont interdites afin de limiter la propagation du coronavirus dans les établissements pour personnes âgées, plus fragiles face au Covid-19. Une situation difficile pour les pensionnaires et leurs proches. C'est pourquoi dimanche 19 avril, lors d'une conférence de presse, Olivier Véran a annoncé le "rétablissement" d'un "droit de visite" à partir de ce lundi.

"Nous avons élaboré ensemble des recommandations nouvelles qui permettront à partir de lundi l'organisation dans les territoires (...) d'un droit de visite pour les familles en direction de leurs aînés fragiles" résidant dans ces établissements d'hébergement pour personnes âgées et dépendantes, a-t-il déclaré.



Le ministre de la Santé a cependant souligné que les visites se feraient dans des conditions "extrêmement limitées".

Le confinement en EHPAD est difficile à vivre pour nos aînés et leurs proches. C’est pourquoi, à la demande d’un résident, sous la responsabilité du directeur d’établissement et dans le cadre d’un protocole strict, les visites pourront reprendre dès demain. pic.twitter.com/LtNbCHdHJX — Olivier Véran (@olivierveran) April 19, 2020

Deux personnes par famille

Les visites se feront ainsi à la demande du résident. Seules deux personnes de la famille pourront aller le voir, et les conditions de visite, qui peuvent varier, seront à préciser avec l'établissement. "Ce sera sous la responsabilité des directions d'établissements qui devront dire à la famille lorsque ce sera possible et dans quelles conditions", a expliqué Olivier Véran.

Tout contact physique lors de ces visites sera interdit. "L'impossibilité d'aller toucher la personne est maintenue. Par contre, il y aura un contact visuel", a précisé le ministre.



L'AD-PA, association de directeurs d'Ehpad, a salué la décision du gouvernement, "très encourageante, compte tenu du nécessaire prolongement du confinement sur les semaines à venir". Elle a souhaité que les nouvelles modalités puissent être "adaptées" aux visites de kinésithérapeutes et de bénévoles "pour préserver et accompagner autonomie à la marche et temps de vie sociale".