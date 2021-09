Coronavirus : le point sur la situation en Martinique

C'est une décision qui résonne comme une lueur d'espoir pour la Martinique. Confinée depuis le 30 juillet en raison de la gravité de la situation sanitaire, l'île va voir son confinement assoupli à partir de lundi 20 septembre.

Alors que la situation était critique sur l'île, des soignants de métropole étaient venus en renfort afin de gérer la vague de Covid-19, il y a quelques semaines. Même si leur arrivée n'avait pas été appréciée de la part des antivax, leur présence semble avoir soulagé le personnel soignant martiniquais. Désormais, la situation s'améliore et certaines restrictions vont pouvoir être levées lors de différentes phases.

Jeudi 16 septembre, l'Agence Régionale de Santé (ARS) de Martinique comptabilisait un taux d'incidence de 266 cas pour 100.000 habitants. La pression hospitalière, elle aussi diminue. 290 personnes étaient hospitalisées dont 107 en soins critiques.

Un taux de vaccination qui reste faible

Toutefois, le taux de personnes de plus de 12 ans ayant reçu les deux doses de vaccin contre le Covid-19 reste faible en Martinique. Au 14 septembre, 88 153, soit 29,4 % de la population 12 ans et plus est en possession d'un schéma vaccinal complet.