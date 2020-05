Coronavirus : le groupe sanguin O protège-t-il d’une contamination ?

publié le 29/04/2020 à 19:18

Depuis le début de l'épidémie de coronavirus, nombreux sont ceux à se demander si certains groupes sanguins sont plus touchés par le Covid-19, que d'autres. Il faut savoir qu'aucun d'entre eux n'est épargné par le virus mais il est vrai que les patients du groupe O auraient un risque moins élevé d'être contaminés.

C'est une étude chinoise réalisée sur plus de 2.000 patients qui avance son constat. Ce phénomène pourrait s'expliquer par la présence d'anticorps assurant une protection contre le Covid-19 et qui sont absents chez les personnes du groupe A et AB.

Selon cette étude, les personnes de groupe O auraient 33% de risque en moins d'être contaminées par le nouveau coronavirus que les personnes des groupes A et AB. Néanmoins, il faut préciser que d'autres études vont être menées sur le sujet pour certifier que le groupe O est moins sensible que les autres, à la pandémie mondiale.