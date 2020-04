Coronavirus : Panzani rejoint "C'est qui le patron ?" pour reverser ses bénéfices

et Ryad Ouslimani

publié le 09/04/2020 à 18:27

"On s’est dit, face à ces ventes incroyables, cet argent supplémentaire qu’on gagne, est-ce que réellement, on doit le garder ?" Alors que les ventes de certaines denrées explosent, Nicolas Chabanne directeur exécutif de "C'est qui le patron ?" avait indiqué sur RTL qu'il souhaitait mettre en place une redistribution d'une partie des bénéfices importants engrangés durant la période de confinement en faveur des soignants et de petites entreprises en difficulté.

"Le coronavirus a eu un effet phénoménal sur les pâtes, +380%, les œufs, 70%, le lait, 40%... Tous ces produits de première nécessité ont énormément progressé et c’est valable pour toutes les marques", détaillait-il à l'antenne, lui dont la marque est basée sur un principe de meilleure rémunération des producteurs. Alors qu'il enjoignait les grands groupes à en faire de même, il révèle jeudi 9 avril que la marque Panzani avait rejoint l'initiative.



"J’ai reçu un appel du patron de Panzani hier (mercredi), et 24h après ils ont validé le fait de partager les gains liés à ce contexte de Covid", a annoncé Nicolas Chabanne sur RTL. "C’est une des marques les plus aimées des Français, l’une des 10", rappelle-t-il, en lançant un nouvel appel aux 9 autres.

Panzani va ainsi verser 150.000 euros minimum, cette somme sera complétée par un calcul afin de définir les bénéfices liés à la consommation exceptionnelle de la période de crise de coronavirus. Les sommes récoltées alimenteront un fonds de solidarité dédié.